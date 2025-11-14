Ünye'de Yaya Kazası: 34 JB 6619 Plakalı Araç H.S.'ye Çarptı

Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi'nde 34 JB 6619 plakalı otomobilin çarptığı yaya H.S., ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:12
Ünye'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Kaza detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir yayaya otomobil çarptı. Kaza, Bayramca Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü S.K. idaresindeki 34 JB 6619 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.S., otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere savruldu ve yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı H.S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

