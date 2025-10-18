Uraloğlu: Antalya'ya 241 Milyar Liralık Yatırım, 11 Devam Eden Proje

TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü — AK Parti Antalya Kadın Kolları İl Danışma Meclisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen AK Parti Antalya Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Antalya'ya yapılan yatırımları ve devam eden projeleri paylaştı.

"Antalya'ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün Antalya'da devam eden 11 projemiz var. Bu projelerimizin de yatırım tutarı 196 milyar lira." dedi.

Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Antalya'ya yapılan altyapı çalışmalarına değinerek, toplam uzunluğu 35 kilometre olan 25 tünel inşa edildiğini ifade etti.

Kente yönelik hizmetlerde iş birliğinin önemine vurgu yapan Uraloğlu, "Büyükşehir belediyesiyle el ele işler yaptığımız zaman daha iyisini yaptık. İnşallah gelecekte de yine büyükşehrimizle, ilçe belediyelerimizle siz Antalyamıza daha iyisini yapacağız. Ama o günler gelinceye kadar da asla hiçbir şey ihmal etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geleceği öngören ve planlayan bir liderle yol yürüdüklerini belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılanların devam edeceğini vurgulayarak, "ne söyledilerse yaptıklarını" ve 2028, 2035, 2053 ve 2071 yıllarına kadar Türkiye için atılacak adımların görüleceğini söyledi.

Uraloğlu ayrıca Karadeniz'in sonbaharda güzelliğine dikkat çekerek, Trabzon İl Kadın Kolları'nın organizasyonuyla Antalya Kadın Kolları teşkilatını Trabzon'a davet ettiğini aktardı.

Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu, toplantıya katılanlarla sahnede özçekim yaptı. AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz ise Uraloğlu'na Antalya'ya özgü bir kilim hediye etti.

