Uraloğlu İyidere Lojistik Limanı'nı İnceledi: Rize'de Yeni Deniz Ticaret Üssü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanında yerinde incelemelerde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, limandaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakanın Değerlendirmesi

Uraloğlu, limanın bölgesel kalkınmaya katkı sunacağını ve Karadeniz'de büyük tonajlı gemilere hizmet verecek modern bir üs inşa ettiklerini söyledi. Limanın Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine ise 50 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti.

"Liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen ticari yükleri Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ve bu ülkeler aracılığıyla Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, limana gelen yüklerin Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki kara yolu bağlantısıyla Kalkınma Yolu'na bağlanacağını, bunun da uluslararası ticaret yollarına erişimi güçlendirerek Türkiye'nin stratejik konumunu artıracağını vurguladı.

"Liman, faaliyete geçtiğinde İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını 30 günden 15 güne indiren bir alternatif olarak hizmet edecek. Bu özelliğiyle bölgenin ve Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacak."

Teknik Özellikler ve Kapasite

Uraloğlu, limanın yapımının 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Limanın ana mendireği 2 bin 950 metre, tali mendireği ise 395 metre uzunluğunda olacak. Ayrıca 140 metresi Ro‑Ro rıhtımı olmak üzere 2,2 kilometre uzunluğunda rıhtım inşa ediliyor.

Limanın yıllık 100 bin araçlık Ro‑Ro faaliyetleri ve 100 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle deniz taşımacılığı potansiyelini önemli ölçüde artıracağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nı yerinde inceledi.