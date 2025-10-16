Uraloğlu Sofya'da GDAÜ Toplantısında Karadeniz Otoyolu İçin İşbirliği

Uraloğlu Sofya'da GDAÜ Ulaştırma Bakanları Konferansına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Katılımcı Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı.

Konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Bulgaristan'da Rumen ve Bulgar muhataplarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Uraloğlu, aldıkları kararları somut projelere dönüştüreceklerini, ortak inşaatlar yapma kararlılığı gösterdiklerini ve özellikle Bulgaristan'daki bir otoyolu birlikte inşa etme iradesi ortaya koyduklarını söyledi. Bölgede ve Balkanlar'da altyapı, ulaşım ve teknoloji alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda öne çıkan konulardan biri, Bulgaristan'ın doğusunda denize paralel Varna ile Burgaz şehirleri arasındaki 113,5 kilometrelik Karadeniz Otoyolu projesi oldu. Uraloğlu, bu hattın Bulgaristan, Romanya ve Türkiye için öncelikli olduğunu ve Avrupa genelinde lojistik açıdan kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Uraloğlu, ayrıca projeyle ilgili olarak Boyko Borisov ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov ile görüşmeler yaptığını ve konferans marjında düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya üçlü toplantısı'na katıldığını aktardı.

Bakan, Karadeniz Otoyolu'nun özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın yeniden imarı sürecinde ciddi bir lojistik hat oluşturacağını ifade etti.

