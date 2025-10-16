Uraloğlu Sofya'da GDAÜ Toplantısında Karadeniz Otoyolu İçin İşbirliği

Bakan Uraloğlu, Sofya'daki GDAÜ Ulaştırma Bakanları Konferansı'nda Varna-Burgaz 113,5 km Karadeniz Otoyolu ve üçlü işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 17:44
Uraloğlu Sofya'da GDAÜ Toplantısında Karadeniz Otoyolu İçin İşbirliği

Uraloğlu Sofya'da GDAÜ Ulaştırma Bakanları Konferansına Katıldı

Sofya temasları: Karadeniz Otoyolu ve üçlü işbirliği ön plana çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Katılımcı Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı.

Konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Bulgaristan'da Rumen ve Bulgar muhataplarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Uraloğlu, aldıkları kararları somut projelere dönüştüreceklerini, ortak inşaatlar yapma kararlılığı gösterdiklerini ve özellikle Bulgaristan'daki bir otoyolu birlikte inşa etme iradesi ortaya koyduklarını söyledi. Bölgede ve Balkanlar'da altyapı, ulaşım ve teknoloji alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda öne çıkan konulardan biri, Bulgaristan'ın doğusunda denize paralel Varna ile Burgaz şehirleri arasındaki 113,5 kilometrelik Karadeniz Otoyolu projesi oldu. Uraloğlu, bu hattın Bulgaristan, Romanya ve Türkiye için öncelikli olduğunu ve Avrupa genelinde lojistik açıdan kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Uraloğlu, ayrıca projeyle ilgili olarak Boyko Borisov ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov ile görüşmeler yaptığını ve konferans marjında düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya üçlü toplantısı'na katıldığını aktardı.

Bakan, Karadeniz Otoyolu'nun özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın yeniden imarı sürecinde ciddi bir lojistik hat oluşturacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Katılımcı Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı. Uraloğlu, Boyana Devlet Konukevinde düzenlenen konferansın ardından Sofya temaslarını AA muhabirine değerlendir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa...

İLGİLİ HABERLER

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Frederick Sass Denize Düşüp Ağır Yaralandı
3
MEB ve Canva'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm: 10 İlde Tasarım Laboratuvarı Kuruluyor
4
Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseriyle 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı Ankara'da
5
Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
6
Hamas: Tony Blair Filistin Davasında İstenmeyen Şahsiyet
7
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?