Uraloğlu: TDT İşbirliği Orta Koridor ve Zengezur ile Bölgeye Katkı Sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısında konuştu. Toplantı vesilesiyle kardeş ülkelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, bölgesel ve küresel gelişmelerin ulaştırma koridorlarına verdiği önemi belirtti.

İşbirliği ve ekonomik potansiyel

Uraloğlu, TDT ülkelerinin demografik ve ekonomik gücüne dikkat çekerek güçlü işbirlikleri kurmanın gerekliliğini vurguladı. Bakanın ifadesiyle: "Biz, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuz ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz."

Ulaştırma: Ekonominin omurgası

Uraloğlu, ulaştırmanın ekonomik kalkınmanın temel taşı olduğunu belirterek, yolların, demir yollarının, limanların ve hava koridorlarının sadece fiziksel hatlar değil dostluk köprüleri olduğunu ifade etti: "Biliyoruz ki ulaştırma, ekonomik kalkınmanın temel taşıdır. Ülkelerimizi birbirine bağlayan yollar, demir yolları, limanlar ve hava koridorları yalnızca fiziki hatlar değil, aynı zamanda dostluk köprüleridir."

Geçiş prosedürleri ve taşımacılık engelleri

Bakan, kara yolu ile geçiş prosedürlerinin artan taşımacılık ihtiyaçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı ve yaşanan bürokratik sıkıntıların ticareti engellememesi gerektiğini belirtti: "Başta geçiş belgeleri olmak üzere, yaşanan sıkıntıların ticaretimizi engellemesine izin vermemeliyiz. Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz."

Güvenlik, denetim ve altyapı ihtiyaçları

Uraloğlu, yol güvenliği işbirliğinin yeniden ele alınması, sürüş ve dinlenme sürelerinin denetimi ve bölgede yeterli TIR parkı altyapısı tesis edilmesinin önemini vurguladı. Bu önlemlerin hem güvenliği artıracağı hem de lojistik verimliliği destekleyeceğini belirtti.

Kombine Taşımacılık Anlaşması

Bakan, Türkiye'de onay süreçleri tamamlanan Kombine Taşımacılık Anlaşması'nın diğer TDT üyelerinde de onaylanarak yürürlüğe girmesini arzu ettiklerini ifade etti ve şunları söyledi: "Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin önem atfettiği Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız."

Orta Koridor, BTK ve taşıma hedefleri

Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu'nun Türk dünyasının ekonomik kalkınması için stratejik önem taşıdığını vurguladı. Orta Koridor ve BTK üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında başlatılan blok konteyner treni taşımalarının sürdüğünü belirterek hedeflerini aktardı: "Çin-Türkiye arasında Orta Koridor ve BTK demir yolu hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200'ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedefliyoruz."

Ayrıca Orta Koridor'un küresel ticarette giderek önem kazandığını söyleyerek: "Bugün Orta Koridor, sadece Türk dünyasının değil, küresel ticaretin de en stratejik güzergahlarından biri olarak öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hazar geçişleri ve Zengezur Bağlantısı

Uraloğlu, Hazar geçişlerinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesinin kritik olduğunu belirtti ve lojistik engellerin ortak çabalarla çözüleceğine vurgu yaptı: "Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş ücretleri ve düzensiz sefer konularını ortak çabalarımız ile ivedilikle çözeceğimize ve Hazar Geçişlerini arzu ettiğimiz rekabetçi güzergaha dönüştüreceğimize eminim."

Bakan ayrıca Zengezur Bağlantısı'nın önemine dikkat çekerek: "Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan kara ulaşımı sağlayacak Zengezur Bağlantısı'nın hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağını ve tüm bölge ülkelerinin bundan istifade edeceğini düşünüyorum."

Riskler, dijitalleşme ve insan kaynağı

Uraloğlu, dünyada ticaret merkezinin Doğu'ya kaydığını ve Avrasya coğrafyasının enerji, lojistik ve ticaret açısından yeniden şekillendiğini belirterek, bölgesel çatışmalar ve jeopolitik risklerin alternatif koridor ihtiyacını artırdığını vurguladı: "Bölgesel çatışmalar, küresel ticaret savaşları ve jeopolitik riskler, alternatif ve güvenli koridorlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu noktada, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında geliştirdiğimiz işbirliği modelleri, bölgemizin istikrarı ve refahı açısından büyük değer taşımaktadır."

Uraloğlu, ayrıca dijitalleşmenin önemine değinerek Türkiye'nin e-TIR ve e-taşıma belgesi gibi uygulamalarda öncü olduğunu ve tecrübe paylaşımına hazır olduklarını bildirdi. Ulaştırma sektöründeki dönüşümün sürdürülebilirliği için insan kaynağının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı: "Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz ve yöneticilerimizin ortak eğitim programlarıyla çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetiştirilmesi, Türk dünyasının inovasyon kapasitesini artıracaktır."

Sonuç

Toplantıda Uraloğlu, idari ve altyapısal engellerin kaldırılarak Orta Koridor'un cazibe merkezi haline getirilmesi, ortak tarifelerle rekabetçi güzergahlar oluşturulması ve yatırımların etkin kullanımı gerektiğini belirtti. Bakan, BTK hattının daha etkin kullanılmasının önemine işaret ederek, işbirliği ve dayanışma çağrısını yineledi: "Üzülerek söylemem gerekiyor ki bu hat üzerinde kayda değer bir taşımacılık yapmıyoruz."

