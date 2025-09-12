Uraloğlu: Terörsüz Türkiyeyle Tunceli'de Yatırımlar ve Turizm Canlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla bu karanlık defteri de çok şükür kapatıyoruz" diyerek terörle mücadelenin sonuç verdiğini ve kaynakların üretim ile refaha aktarıldığını vurguladı.

Geçmişin izleri ve birleşme vurgusu

Uraloğlu, Tunceli'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, farklılıkların birlik için zenginlik olduğunu ifade etti. "Hepimiz bu vatanın asli evlatlarıyız" diyen Uraloğlu, geçmişte yaşanan acıların herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını, ancak hiçbir vatandaşın ötekileştirilmesine gönülden razı olunamayacağını söyledi.

Terörün maliyeti ve kaynakların yön değiştirmesi

Uraloğlu, teröre harcanan kaynağa ilişkin çarpıcı veriler paylaştı: "Teröre 2 trilyon dolarlık masraf etmişiz maalesef. Bu ülkenin enerjisini kaynaklarını oraya kullanmak zorunda kalmışız. Bugün milli gelirimiz 1,4 trilyon dolar... Bakın onun 1,5 katı kadar biz teröre maalesef kaynak ayırmışız."

Bu kaynakların artık üretime, teknolojiye ve vatandaşın refahına yönlendirildiğini belirten Uraloğlu, "Bir zamanlar girilemez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor" örneğini vererek, Gabar'da petrol üretimine dikkat çekti.

Tunceli'nin potansiyeli ve turizmdeki yükseliş

Terörün son bulmasıyla Tunceli'nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Uraloğlu, ilin turizm ve ziyaretçi hareketliliğine işaret etti: "Tunceli'ye 1 milyon 600 bin civarında araç giriş çıkışı olduğunu biliyoruz, burada trafiğe kayıtlı araç sayısı sadece 13 bin." Uraloğlu, dağlarda artık terör değil barış, huzur ve kalkınmanın yükseleceğini, yerli ve yabancı turist akınının artacağını ifade etti.

Tunceli'nin doğal ve kültürel değerleri

Munzur Vadisi, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Keban Baraj Gölü, Pertek'in Selçuklu mimarisi, Hozat'ın tarihi dokusu, Çemişgezek'in doğal güzellikleri ve Ovacık'ın eko-turizmi gibi zenginliklerin Tunceli'yi turizm cennetine dönüştüreceğini söyleyen Uraloğlu, "Dünya markası olacak inşallah" dedi.

Altyapı, yol ve köprü projeleri

Son 23 yılda Tunceli'ye yapılan yatırımları aktaran Uraloğlu, bakanlık olarak yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunu 2 kilometreden 48 kilometreye çıkardıklarını ve 58 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.

Uraloğlu, Elazığ ile Tunceli arasında kesintisiz kara yolunu sağlayacak Pertek Köprüsü projesinden de bahsederek, projenin sadece bir köprü veya viyadükten ibaret olmadığını; İstanbul'daki köprü projelerine benzer nitelikte iki köprünün planlandığını, saha çalışmalarının ve teknik karar aşamalarının sürdüğünü belirtti. Pertek Köprüsü yatırımının 20 milyar liranın üzerinde olacağını ifade etti.

Ayrıca Pülümür geçişine ilişkin projelerin yeniden ele alındığını, yüksek standartta projelerin maliyet ve uygulama süreçlerinin takip edildiğini aktardı.

Kapanış ve hizmet taahhüdü

Uraloğlu, hizmet götürme kararlılığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hizmetlerin ülkenin her köşesine ulaştırıldığını söyledi: "Ülkemizi her tarafına hizmetleri biz götürdük, götürmeye devam edeceğiz." Terörün her anlamıyla bitirilme noktasına getirildiğini ve sürecin son noktasının birlikte konulacağını belirtti.

Konuşmasını, Tunceli'nin turizm altyapısı ve kültürel zenginliğinin önümüzdeki dönemde daha da parlayacağına dair beklentiyle tamamladı ve siyasetin en büyük karşılığının insanlara dokunmak olduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda katıldı. Uraloğlu, konuşma yaptı.