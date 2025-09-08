Uraloğlu: 'Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı' Eylül Sonunda Açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki şehir içi trafik sorununa çözüm getirecek Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı projesinde sona gelindiğini açıklayarak, açılış için Eylül sonu tarihini işaret etti.

Karadeniz Sahil Yolu'nda yeni bir nefes

Karadeniz Sahil Yolu'nun doğu-batı aksındaki ana atardamarı, özellikle Değirmendere ve Kalkınma Mahallesi mevkilerinde sürekli artan trafik yüküyle karşı karşıyaydı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, bölgenin en büyük alışveriş merkezi ve Trabzonspor tesisleri gibi yoğun merkezlere yakınlık, mevcut kavşağın kapasitesini zorlayan şikayetleri beraberinde getirdi. Bu yoğunluk üzerine bakanlık çalışma başlattı.

Kavşak nasıl çalışacak?

Proje, özellikle doğu yönünden gelip Maçka yoluna bağlanmak isteyenler ile batı yönünden gelip önemli merkezlerden çıkarak geri dönüş yapmak zorunda kalan sürücülerin yaşadığı kilitlenmeyi hedefliyor. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre yeni düzenleme, trafiği mevcut sinyalize kavşağa girmeden rahatlatacak şekilde tasarlandı.

Batı istikametinden gelen ve geri dönmek isteyen araçlar, ışıklı kavşağın yoğunluğuna takılmadan, özel olarak inşa edilen 900 metrelik yeni geri dönüş kolunu kullanarak doğrudan istedikleri yöne devam edebilecekler. Böylece mevcut sinyalizasyon sisteminde dakikalarca bekleyen sürücüler için önemli bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı projesinin tamamlanmasına ilişkin açıklamayı yapan Uraloğlu, Trabzonluların uzun süredir beklediği çözümün çok yakında hizmete gireceğini belirtti.