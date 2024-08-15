Ürdün, AB'ye İsrail'e Karşı Eylem Çağrısında Bulundu

Ürdün'den AB'ye Stratejik Çağrı

Ürdün, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Filistin halkının haklarını ihlaline karşı pratik caydırıcı adımlar atması için çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Açıklamaları

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, devam eden saldırılara dikkat çekerek, "Hiçbir şey uluslararası toplumun yaklaşımını haklı çıkaramaz. İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı somut adımlar atılmalıdır," dedi.

İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Es-Safedi, AB'ye, nefret söylemi ve ırkçılığı teşvik eden, işgal altındaki alanlarda Müslümanlara ait kutsal mekanlara zarar veren İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.

Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskın Kınandı

Itamar Ben-Gvir tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınayan Safedi, bu durumun tarihi ve hukuki statüyü ihlal ettiğini belirtti.

Uluslararası Müzakere Süreci

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı bir ateşkes sağlanması amacıyla Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin başlatıldığı ifade edildi. Ancak, Hamas örgütünün bu sürece katılmadığı belirtildi.

ABD'den Plan Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olan çok aşamalı bir ateşkes planını açıkladı. Ancak, söz konusu plan Netanyahu'nun yeni şartlarıyla karmaşık bir duruma sokuldu.

Ürdün'ün bu çağrısı, uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki insani krize çekme çabası olarak öne çıkıyor.