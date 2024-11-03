Ürdün Askeri Uzmanı: İsrail Batı Şeria'daki Filistinlileri Yerinden Etmeyi Amaçlıyor

Ürdünlü General Açıkladı: İsrail Yeni Bir Tümen Kurdu

Ürdünlü emekli General Kasid Ahmed, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Filistinlileri yerinden etmek amacıyla sınırda yeni bir tümen kurduğunu belirtti.

İsrail'in Askeri Gelişmeleri

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, ülkenin doğu sınırlarını koruma gerekçesiyle Ürdün sınırında yeni bir askeri tümen oluşturulduğunu açıkladı. Adraee, bu kararın İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından alındığını vurguladı ve 'terör ve silah kaçakçılıklarıyla mücadele' hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Siyonist Projenin Hedefi: Batı Şeria

Emekli General Ahmed, yeni tümenin Batı Şeria'ya yönelik ilhak planlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Asıl mesele, Batı Şeria'yı ilhak ederek onu Yahudileştirmek ve böylelikle nüfusu oradan uzaklaştırmak," dedi. Ahmed, İsrail ordusunun oluşturduğu bu yeni askeri yapının, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı sonrasında yeni askeri oluşumlara ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini de ifade etti.

Ürdün ve İsrail İlişkileri Tehlikede

22 Ekim 2023'te İsrail Meclisi tarafından, BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısı onaylandı. Ahmed, bu kararın Ürdün ile İsrail ilişkilerini zora sokabileceğine dikkat çekti. "UNRWA, Filistinli mültecilerin nefes aldığı ciğerlerdir. İşte bu nedenle İsrail, Filistinli mültecileri ortadan kaldırmak istiyor," dedi.

Gelecekteki Askeri Gerekler

Ahmed, Batı Şeria'nın gelecekte İsrail'in en çok askeri güce ihtiyaç duyacağı yer olabileceği uyarısında bulundu. Ürdün sınırına yapılan saldırıların ardından bu tümenin kurulmasının bir bahane olduğunu vurgulayarak, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin Ürdün'ün milli güvenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Silahlı Saldırılar ve Sonuçları

Ayrıca, 8 Eylül 2023'te Ürdün-İsrail sınır kapısında meydana gelen bir silahlı saldırıda 3 İsrail güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. 18 Ekim 2023'te ise, Ölü Deniz bölgesinde çıkan çatışmada 2 İsrailli yaralandı. İsrail medyası, çatışmada ölen kişilerin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğini öne sürdü.