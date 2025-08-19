Ürdün Başbakanı: 'Büyük İsrail' bir hayal, Tel Aviv aşırılıkçı politikalar yüzünden dışlanıyor

Ürdün Başbakanı: Büyük İsrail vizyonu hayal, Tel Aviv dışlanıyor

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, başkent Amman'da resmi ziyaret için bulunan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı görüşmede, Netanyahu tarafından dile getirilen Büyük İsrail vizyonunu eleştirerek bunun bir hayal olduğunu belirtti. Haber, Ürdün resmi ajansı Petra tarafından aktarıldı.

Hasan, açıklamasında İsrail siyasetindeki aşırı uçlardan ve bu çevrelerin savunduğu vizyonlardan söz ederek, Büyük İsrail hayalleri ve sonsuza dek süreceği öngörülen savaş projelerine dikkat çekti.

Başbakan Hasan ayrıca Tel Aviv yönetiminin aşırılıkçı politikalar nedeniyle dışlandığını vurguladı ve mevcut saldırıların sonucu olarak İsrail'e karşı duyulan nefret ve kin'in derinleştiğini belirterek, dünya ve bölge halklarının İsrail'i affetmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Hasan, bölgede eş zamanlı olarak yürütüldüğünü söylediği iki proje'ye işaret etti: Birincisi devletlerin egemenliğini güçlendirmeyi, istikrarı sağlamayı ve halkların refahını hedefleyen proje; ikincisi ise çatışmaların sürdürülmesi, genişletilmesi ve derinleştirilmesine dayanan ve savaşları kalıcı hale getirmeyi amaçlayan İsrail kaynaklı proje.

Netanyahu ve E1 Projesi

Bu açıklamalar, İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Ağustos'ta Doğu Kudüs'teki Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesini onaylama planını duyurmasının ardından geldi.

Binyamin Netanyahu ise kendisini tarihi ve manevi bir misyona sahip hissederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da kapsayan Büyük İsrail vizyonuna bağlı olduğunu ifade etti.

Haberde ayrıca, Büyük İsrail ifadesinin bazı Siyonistler tarafından bugünkü İsrail'in yanı sıra işgal altındaki Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Ürdün topraklarını kastetmek üzere kullanıldığı, bu tanımlamaya Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky'nin de dahil olduğu hatırlatıldı.