DOLAR
34,04 -0,19%
EURO
37,95 -0,12%
ALTIN
2.823,56 -0,07%
BITCOIN
2.001.010,44 -1,85%

Ürdün, Cazi'nin Naaşını Teslim Aldı

Ürdün, 8 Eylül'de gerçekleşen silahlı saldırının sorumlusunun naaşını aileye teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:08
Ürdün, Cazi'nin Naaşını Teslim Aldı

Ürdün, Cazi'nin Naaşını Aileye Teslim Etti

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de 3 İsraillinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili olan Ürdün vatandaşı Mahir Ziyab el-Cazi'nin naaşını teslim aldıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, Cazi'nin naaşının ailesine verilerek ülkesinde defnedilmek üzere teslim alındığını resmi ajans PETRA aracılığıyla duyurdu.

Saldırının Ardındaki Gelişmeler

Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda gerçekleşen olay sonrası, İsrail tarafından gözaltına alınan iki Ürdün vatandaşının serbest bırakılması için Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 8 Eylül'deki saldırıda 3 İsrail vatandaşının öldüğünü ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtmişti. Ürdün İçişleri Bakanlığı ise olayın bireysel bir eylem olduğuna ve detaylı bir soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekti.

Sınır Kapılarındaki Durum

Saldırının ardından, İsrail makamları tüm kara sınır kapılarını kapatma kararı almış, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın 10 Eylül'de "eşyasız yolcular" için yeniden açıldığı bildirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'deki Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katılacak
2
Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Sakarya'daki Makarna Fabrikasındaki Patlama Sonrası Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İran'da Avusturya Vatandaşı Christian Weber'in Serbest Bırakılması
6
Bamako'da Silah Sesleri Endişe Yarattı
7
North Carolina'da Tarihi Yağış: 12 Saatte 304 mm

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı