Ürdün, Cazi'nin Naaşını Teslim Aldı

Ürdün, Cazi'nin Naaşını Aileye Teslim Etti

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de 3 İsraillinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili olan Ürdün vatandaşı Mahir Ziyab el-Cazi'nin naaşını teslim aldıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, Cazi'nin naaşının ailesine verilerek ülkesinde defnedilmek üzere teslim alındığını resmi ajans PETRA aracılığıyla duyurdu.

Saldırının Ardındaki Gelişmeler

Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda gerçekleşen olay sonrası, İsrail tarafından gözaltına alınan iki Ürdün vatandaşının serbest bırakılması için Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 8 Eylül'deki saldırıda 3 İsrail vatandaşının öldüğünü ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtmişti. Ürdün İçişleri Bakanlığı ise olayın bireysel bir eylem olduğuna ve detaylı bir soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekti.

Sınır Kapılarındaki Durum

Saldırının ardından, İsrail makamları tüm kara sınır kapılarını kapatma kararı almış, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın 10 Eylül'de "eşyasız yolcular" için yeniden açıldığı bildirilmiştir.