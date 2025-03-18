Ürdün'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Kutlandı

Ürdün'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:15
Ürdün'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Kutlandı

Ürdün'de Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

Ürdün'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği organizasyonunda gerçekleşen etkinlik, Amman'a 30 kilometre mesafedeki Salt kentindeki Türk Şehitliği Anıtı'nda yapıldı.

Katılımcılar ve Anma Töreni

Etkinliğe, Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Askeri Ateşe Albay Cem Türker, Ürdün Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Hiyasat, Balka Valisi Selman en-Necada, Salt Belediye Başkanı Muhammed Hiyari ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Anma etkinliği, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile Ürdün Kraliyet Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Caymazoğlu, konuklar ve diplomatlarla birlikte Türk Şehitliği Anıtı'na çelenk bıraktı. Ayrıca, Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir fotoğraf sergisi açıldı.

Hoşaf İkramı ve Mesajlar

Etkinlikte, o dönemin Türk askerlerinin günlük öğünlerini temsilen davetlilere hoşaf dağıtıldı. Konuşma yapan Büyükelçi Caymazoğlu, "Türk milleti olarak, aziz şehitlerimizi unutmamız asla mümkün değildir. Aynı zamanda, Osmanlı ordusunda çarpışarak şehadete eren Ürdünlü, Filistinli ve diğer kardeşlerimizi de hatırlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Caymazoğlu, Türkiye ve Ürdün'ün ortak hedeflere yönelik birlikte hareket ettiğini vurguladı ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı çıkmanın önemini belirtti.

Salt Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Salt Belediye Başkanı Hiyari, bölgede bulundukları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anıtın 1994 yılında dönemin Ürdün Kralı ve Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından inşa edildiğini, 2004 yılında ise restore edildiğini hatırlattı. Hiyari, Ürdün, Türkiye ve dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin her bir mensubunu selamladığını belirtti.

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