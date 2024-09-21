DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.153.115,89 -0,51%

Ürdün'de Filistin ile Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Ürdün, Gazze'ye destek olmak için yüzlerce kişiyle büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:25
Ürdün'de Filistin ile Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Ürdün'de Gazze Şeridi Yeniden konuşuldu

Ürdün'de, Filistinlilere destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Bu gösteri, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarına karşı bir dayanışma eylemi olarak öne çıktı.

Yürüyüş Amman'da Gerçekleşti

Ulusal Dayanışma Forumu'nun öncülüğünde, başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen kalabalık kitle, caminin bir kilometre kadar uzağındaki Nahil Meydanı'na ilerledi. Katılımcılar, "Gazze bizi çağırdı, Ürdün'den çağrıya ses verdik. Ya zafer ya ölüm" ve "Başkaldıran Ürdün'de en büyük operasyon gerçekleşti; Mahir Ziyab el-Cazi bunu gerçekleştirdi" yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca, Cazi'nin fotoğraflarını ve Ürdün ile Filistin bayraklarını da beraberlerinde getirdiler.

İslami Hareket Cephesi'nden Açıklamalar

Gösteri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan İslami Hareket Cephesi Genel Sekreteri Vail es-Seka, "İsrail ile direniş mücadelesi, Gazze, Lübnan ve Batı Şeria gibi her alanda devam etmektedir" diyerek bu mücadelenin tüm cephelerde sürdüğüne vurgu yaptı. Ayrıca, Batılı ülkelerin İsrail'i desteklediğine ve bu durumun bölgedeki dengeyi tehdit ettiğine dikkat çekti. Seka, direniş güçlerinin 7 Ekim'den sonra tarihin akışını değiştirdiğini belirtti.

Eski İhvan Üyesinin Uyarısı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın eski yöneticilerinden Salim el-Felahat, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sadece bununla sınırlı kalmayacağını, ileride Lübnan ve diğer Arap başkentlerine de yönelme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Felahat, Arap dünyası ve Müslümanların bir araya gelerek bu tehditler karşısında birlik olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, İsrail ordusu, 8 Eylül tarihinde Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda üç İsrailli'nin hayatını kaybettiğini ve saldırgan Mahir Ziyab el-Cazi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
21 Eylül 2024 Gündem Özeti
2
Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davasında Tahliye Kararı
3
Elazığ'da Gençler Müzik Yeteneklerini Sergiledi
4
Sosyal Medya Fenomeni Alisya Bahar Candan Cezaevinden Tahliye Edildi
5
Hizbullah, İsrail Saldırısında Üst Düzey Komutanını Kaybetti
6
DMM'den Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Açıklama
7
Kamu Kurumları ve Üniversitelere Yeni Atamalar Resmi Gazete'de

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak