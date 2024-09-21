Ürdün'de Filistin ile Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Ürdün'de Gazze Şeridi Yeniden konuşuldu

Ürdün'de, Filistinlilere destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Bu gösteri, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarına karşı bir dayanışma eylemi olarak öne çıktı.

Yürüyüş Amman'da Gerçekleşti

Ulusal Dayanışma Forumu'nun öncülüğünde, başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen kalabalık kitle, caminin bir kilometre kadar uzağındaki Nahil Meydanı'na ilerledi. Katılımcılar, "Gazze bizi çağırdı, Ürdün'den çağrıya ses verdik. Ya zafer ya ölüm" ve "Başkaldıran Ürdün'de en büyük operasyon gerçekleşti; Mahir Ziyab el-Cazi bunu gerçekleştirdi" yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca, Cazi'nin fotoğraflarını ve Ürdün ile Filistin bayraklarını da beraberlerinde getirdiler.

İslami Hareket Cephesi'nden Açıklamalar

Gösteri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan İslami Hareket Cephesi Genel Sekreteri Vail es-Seka, "İsrail ile direniş mücadelesi, Gazze, Lübnan ve Batı Şeria gibi her alanda devam etmektedir" diyerek bu mücadelenin tüm cephelerde sürdüğüne vurgu yaptı. Ayrıca, Batılı ülkelerin İsrail'i desteklediğine ve bu durumun bölgedeki dengeyi tehdit ettiğine dikkat çekti. Seka, direniş güçlerinin 7 Ekim'den sonra tarihin akışını değiştirdiğini belirtti.

Eski İhvan Üyesinin Uyarısı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın eski yöneticilerinden Salim el-Felahat, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sadece bununla sınırlı kalmayacağını, ileride Lübnan ve diğer Arap başkentlerine de yönelme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Felahat, Arap dünyası ve Müslümanların bir araya gelerek bu tehditler karşısında birlik olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, İsrail ordusu, 8 Eylül tarihinde Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda üç İsrailli'nin hayatını kaybettiğini ve saldırgan Mahir Ziyab el-Cazi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.