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Ürdün'de Filistinlilere Destek Gösterisi: Trump'ın Planları Protesto Edildi

Ürdün'de halk, hükümetin Filistinlilere karşı tutumunu desteklemek amacıyla gösteri düzenleyerek Trump'ın planlarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:32
Ürdün'de Filistinlilere Destek Gösterisi: Trump'ın Planları Protesto Edildi

Ürdün'de Filistinlilere Destek Gösterisi

Ürdün'de, halk, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı sergilediği tutumu desteklemek amacıyla bir gösteri düzenledi. Cuma namazı sonrası, başkent Amman'ın merkezindeki El-Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etti.

Gösteride Sloganlar Attılar

Göstericiler arasında yer alan onlarca Ürdünlü, "Ürdün halkı, Kral Abdullah'ın arkasında" şeklinde sloganlar atarak desteklerini dile getirdi. Ayrıca "Ürdün halkı, Kral Abdullah'ın hayırlarının arkasındadır. Alternatif vatana hayır.. Vatandaşlık vermeye de hayır" yazılı afişler açıldı. Filistinlilerin zorla yerlerinden göç ettirilmesi aleyhinde seslendiren grup, "Ürdün kimliğimiz köklüdür, üzerinde pazarlıklar yapılmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Trump’ın Planı Tepkileri Tetikledi

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir basın toplantısında Gazze’yi “devralacaklarını” belirtmiş ve Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere göç etmelerinin daha iyi olacağını öne sürmüştü. Bunun yanı sıra, bu kişilerin Gazze'den ayrılmaktan başka şanslarının olmadığını savunmuştu.

Kral Abdullah'ın Dirençli Tutumu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 11 Şubat'ta ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme sonrası, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim" diye açıklamada bulundu. Kral Abdullah, Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürecin değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

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