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Ürdün'de Gazze İçin Görkemli Dayanışma Gösterisi

Ürdün, Gazze'deki saldırılara karşı dayanışma amaçlı büyük bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:52
Ürdün'de Gazze İçin Görkemli Dayanışma Gösterisi

Ürdün'de Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ulusal Direnişi Destekleme Forumu tarafından düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri sürdürdüğü saldırılara karşı sesini yükseltti.

Gazze'ye Destek İçin Bir Araya Geldiler

Göstericiler, Hüseyni Camisi önünde toplanarak, Nahil Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, “Esirlerimiz zafer yolundaki simgeler” ve “Esirlerimiz, yolculuğumuzun yıldızlarıdır” yazılı pankartlar taşıdılar.

Esirlerin Ağır Şartlarına Dikkat Çekildi

Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Hamza ed-Debbas, gösteri sırasında haber ajansına yaptığı açıklamada, “Burada, işgal altındaki hapishanelerde büyük acılar çeken esir kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurmak için bulunuyoruz.” dedi. Ed-Debbas, kardeşinin düğününe giderken tutuklandığını ve 2011-2015 yıllarında İsrail hapishanelerinde tutulduğunu aktardı.

İsrail Saldırılarının Sonuçları

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim'den itibaren yaşanan saldırılarda, 40,005 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunların arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca 92,401 Filistinli yaralanmış durumda.

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