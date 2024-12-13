Ürdün'de Huzurevi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti, 60 Yaralı

Yangının Detayları

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir huzurevinde meydana gelen yangında, 6 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı. Olay, 111 kişinin kaldığı özel bir huzurevinin birinci katında gerçekleşti.

Bakan'ın Açıklamaları

Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Vefa Beni Mustafa, yangının ardından yaptığı açıklamada, 5 ağır yaralı bulunmakta olduğunu bildirerek, yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve diğer yaşlıların farklı merkezlere tahliye edildiğini ifade etti.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Bakan Beni Mustafa, olayla ilgili detaylı bilgi vereceklerini açıkladı. Bu trajik olay, Ürdün toplumunda infiale yol açtı.