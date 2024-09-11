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Ürdün'de İslami Çalışma Cephesi'nden Seçim Başarısı

Ürdün'deki Temsilciler Meclisi seçimlerinde İslami Çalışma Cephesi, 31 sandalye kazandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:39
Ürdün'de İslami Çalışma Cephesi'nden Seçim Başarısı

İslami Çalışma Cephesi Seçimlerde Başarı Elde Etti

Ürdün'de yapılan Temsilciler Meclisi seçimlerinde, İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) 31 sandalye kazandı. Bağımsız Seçim Kurulu Başkanı Musa el-Muayta, Amman'da düzenlediği basın toplantısında, bu seçimlerin kesin olmayan resmi sonuçlarını açıkladı.

Seçim Sonuçları ve Temsilciler Meclisi

Muayta, İÇCP'nin 138 sandalyeye sahip Temsilciler Meclisi'nde 31 sandalye elde ettiğini belirtti. Ayrıca, seçilen vekillerden 3'ünün partinin listesinden Meclise girmeye hak kazandığını ancak parti üyesi olmadığını vurguladı. Toplamda, 138 milletvekilinin 104'ü parti adaylarından seçildi.

İhvan'ın Açıklamaları

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise, İÇCP'nin seçimlerde 32 sandalye kazandığını öne sürdü. Seçimler için 1623 aday, ülke genelindeki 197 yerel ve genel listede yarıştı.

Parlamentonun Yapısı

Ürdün'deki parlamento, Temsilciler Meclisi ve Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

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