Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ürdün'de İsmail Heniyye İçin Anma Yürüyüşü

İsmail Heniyye için Ürdün'de binlerce kişi sokaklara döküldü, sembolik tabutla yürüyüş düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:03
Ürdün'de İsmail Heniyye İçin Anma Yürüyüşü

Ürdün'de Heniyye İçin Yürüyüş Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ürdün'de büyük bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Ülkenin başkenti Amman'da akşam namazının ardından toplanan binlerce kişi, El-Hüseyni Camisi'nden başlayarak kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Direnişin Sesi: Yürüyüşe Katılanlar Heniyye İçin Slogan Attı

Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen bu yürüyüşte, Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı. Katılımcılar, Filistin direniş gruplarına hitaben çeşitli sloganlar atarak, Heniyye'nin intikamını almak için çağrıda bulundular.

Filistin Bayrakları ve Sloganın Öne Çıkması

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ile birlikte üzerinde "Elveda kahraman", "Şehit komutan" ve "Şehit komutanın çağrısına icabet edeceğiz" yazılı İsmail Heniyye fotoğrafları sergilediler.

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas...

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi. Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü. Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas...

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi. Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü. Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas...

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi. Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü. Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas...

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi. Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü. Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!