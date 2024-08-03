Ürdün'de İsmail Heniyye İçin Anma Yürüyüşü

Ürdün'de Heniyye İçin Yürüyüş Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ürdün'de büyük bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Ülkenin başkenti Amman'da akşam namazının ardından toplanan binlerce kişi, El-Hüseyni Camisi'nden başlayarak kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Direnişin Sesi: Yürüyüşe Katılanlar Heniyye İçin Slogan Attı

Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen bu yürüyüşte, Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı. Katılımcılar, Filistin direniş gruplarına hitaben çeşitli sloganlar atarak, Heniyye'nin intikamını almak için çağrıda bulundular.

Filistin Bayrakları ve Sloganın Öne Çıkması

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ile birlikte üzerinde "Elveda kahraman", "Şehit komutan" ve "Şehit komutanın çağrısına icabet edeceğiz" yazılı İsmail Heniyye fotoğrafları sergilediler.

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi. Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü. Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi. Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü. Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi. Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü. Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi. Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü. Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.