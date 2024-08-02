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Ürdün'de İsmail Heniyye İçin Protesto Gösterileri

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin suikastı, Ürdün'de geniş katılımlı protestolara yol açtı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:01
Ürdün'de İsmail Heniyye İçin Protesto Gösterileri

Ürdün'de Heniyye Suikastına Tepkiler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikast, Ürdün'deki birçok şehirde büyük bir protesto ile karşılandı. Cuma namazı sonrasında düzenlenen yürüyüşlerde, kalabalık kitleler Filistin'e desteklerini haykırdı.

Protestoların Detayları

Başkent Amman ile birlikte İrbid, Aclun ve Zerka şehirlerinde yüzlerce kişi toplanarak gösteri yaptı. Protestolar sırasında gıyabi cenaze namazı kılındı ve sık sık "Sana biat ediyoruz, Ah Heniyye, seni önemsiyoruz" gibi sloganlar atıldı.

Filistin'e Destek Vurgusu

Gösterilerde "Ey şehit, dinlen, dinlen.. Mücadeleye devam ediyoruz" ve "Gazze diz çökecek dediler... Hainlere yazıklar olsun" gibi ifadelerle Filistin davasına olan bağlılıkları ifade edildi. Katılımcılar, "Bütün ülkem Hamas'ın yanında" sloganları ile dayanışma mesajı verdi.

Heniyye'nin Cenaze Töreni

İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'daki suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Naaşı, Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Dohanın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentindeki mezarlığa defnedildi.

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