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Ürdün'de İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi

Ürdün'de Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikaste karşı düzenlenen protesto, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:55
Ürdün'de İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi

Ürdün'de Suikaste Tepki Gösterildi

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast girişimi dolayısıyla büyük bir protesto gerçekleştirildi.

Gösteriye Binden Fazla Kişi Katıldı

Protesto, Ürdün İslami Cephe Çalışma Partisi ve Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edildi. Etkinlik, Tel Aviv Büyükelçiliği'ne yakın Rabiye bölgesindeki El-Kaluti Camisi önünde yapıldı.

Göstericiler, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınadığı sloganlar attı. "Mescid-i Aksa'ya saldırı Ürdün'e savaş ilanıdır", "Arkandayız ey Hamas" ve "Amerika aynı Amerika, yılanın başı" ifadeleri öne çıkan sloganlar arasında yer aldı.

Heniyye'nin İran'daki Ziyareti

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. 31 Temmuz'da İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin kaldığı konuta saldırıldığını açıkladı.

İran ve Hamas, bu suikast girişiminin arkasında İsrail'in bulunduğunu öne sürerken, İsrailli yetkililerin konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındığı bilgisi verildi.

Hamas'ın Siyasi Liderliği

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

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