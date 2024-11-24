Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Çatışma Yaşandı

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınlarında, er-Rabiyye bölgesinde gerçekleşen önemli bir olayda, kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik Güçlerine Saldırı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayın detayları paylaşıldı. Ürdün Genel Emniyet Müdürlüğü, bir şahsın güvenlik güçlerine ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, ateş açan kişinin olay yerinde öldürüldüğü bildirildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Saldırının ardından güvenlik görevlilerinden 3'ünün yaralandığı kaydedildi. Yaralı personelin hastanede tedavi altında olduğu, sağlık durumlarının ise ciddi olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.