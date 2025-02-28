Ürdün'de İsrail'in Filistinlileri Zorla Göç Ettirme Politikasına Protesto

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirme planlarını protesto etmek için sokağa döküldü.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:41
Ürdün'de İsrail'in Filistinlileri Zorla Göç Ettirme Politikasına Protesto

Ürdün'de Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesine Tepki

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirme siyasetini protesto etti. Eylemciler, "tehcire hayır" sloganıyla yürüyüş düzenleyerek Filistinlilerin haklarına sahip çıktılar.

Protesto Yürüyüşünün Detayları

İslami Hareketin öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe çeşitli siyasi partiler ve gruplar da katıldı. Protestocular, İsrailli yetkililerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik zorla göç ettirme çağrılarına sert tepki gösterdi.

Katılımcıların Mesajları

Gösteriye katılan 80 yaşındaki Ümmü Eşref el-Berğusi, "Bu, yapabileceğimiz en asgari şey. Allah Trump'tan ve ona destek veren herkesten hesap sorsun" şeklinde konuştu. Ayrıca, sabah İbrahim adlı protestocu da, "15 aydır bu eylemlere katılıyoruz. İnşallah hicretimiz Mescid-i Aksa'ya olacak. Gazze'deki kardeşlerimizi takdir ediyoruz ve Allah'tan kesin zafer diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Zorla Göç Politikasına Yönelik Endişeler

İsrailli liderler, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve bölgeye Yahudi yerleşimlerinin kurulması gibi konulara dair açıklamalar yapıyor. Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump da daha önce bu bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilerek, Mısır ve Ürdün gibi ülkelere gönderilmesine ilişkin planlarını ortaya koymuştu. Trump'ın planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağı ifade edilmişti.

Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirmeye...

Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirmeye yönelik siyasetini protesto etti. Başkent Amman'da "tehcire hayır” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirmeye...

Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirmeye yönelik siyasetini protesto etti. Başkent Amman'da "tehcire hayır” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

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