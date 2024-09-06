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Ürdün'de İsrail ve ABD'nin Gazze Politikalarına Protesto

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını ve ABD'nin tutumunu protesto etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 17:09
Ürdün'de İsrail ve ABD'nin Gazze Politikalarına Protesto

Ürdün'de Protesto Gösterisi

Ürdün'ün başkenti Amman'da, cuma namazı sonrasında yüzlerce kişi toplandı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır devam eden saldırılarını, ayrıca ABD yönetiminin sergilediği tutumu protesto etti.

Dayanışma Gösterisi

Göstericiler, Amman'daki ABD Büyükelçiliği'ne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan es-Sufiyye bölgesinde toplandı. "Amerika terörün başı ve düşman İsrail'in ortağıdır" sloganı eşliğinde düzenlenen bu gösteriye geniş bir katılım gerçekleşti.

Sloganlar ve Talepler

Protestocular, "Çocuk katilleri düşecek" ve "Batı dinlesin, Biden savaş suçlusudur" gibi çeşitli sloganlar attı. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in adının geçtiği, tepkilerin yoğunlaştığı bu eylemde, "Gazze açlık krizindedir" ve "Mescid-i Aksa'nın halı ihtiyacı yok, Yasin'lere ve füzelere ihtiyacı var" gibi sloganlar da öne çıktı.

Filistin'e Destek ve Barış Anlaşması

Ürdün'deki göstericiler, 1994 yılına ait İsrail barış anlaşması'ndan çekilme çağrısında da bulundu. Elinde, ABD ve İsrail karşıtı yazıların bulunduğu afişler taşıyan katılımcılar, Filistin halkına desteklerini vurguladı.

İşgal ve Sivil Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, en az 40 bin 878 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i ise kadın olarak kaydedildi. Enkaz altındaki kayıpların durumu endişe verici iken, sivil altyapının da hedef alındığı bildirilmektedir.

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır...

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin bununla ilgili sergilediği tutumu protesto etti. Başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliğine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan es-Sufiyye bölgesinde cuma namazından sonra toplanan Ürdünlüler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi yaptı.

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır...

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin bununla ilgili sergilediği tutumu protesto etti. Başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliğine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan es-Sufiyye bölgesinde cuma namazından sonra toplanan Ürdünlüler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi yaptı.

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır...

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin bununla ilgili sergilediği tutumu protesto etti. Başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliğine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan es-Sufiyye bölgesinde cuma namazından sonra toplanan Ürdünlüler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi yaptı.

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