Ürdün'de Milletvekili Seçimleri Başladı

Ürdün'de Milletvekili Seçim Süreci

Ürdün'de, milletvekili seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı ve 19.00'a kadar sürecek. Bu süreçte, 5 milyon 80 bin 858 seçmen, yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Adaylar ve Sandalyeler

Ülkedeki 197 yerel ve genel listeden toplam 1.623 aday, Temsilciler Meclisi'ndeki 138 sandalyeyi kazanmak için mücadele veriyor.

Kral 2. Abdullah'ın Kararı

Ürdün Kraliyet Ofisi, 25 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın, anayasanın 34. maddesi gereğince Temsilciler Meclisi'ni feshettiğini duyurmuştu.

Ürdün parlamentosu, seçilen üyelerden oluşan Temsilciler Meclisi ile Kral tarafından atanan Senato'dan müteşekkildir.