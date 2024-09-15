Ürdün'de Seçim Sonrası Hükümet İstifası

Ürdün'de Hükümet İstifa Etti

Ürdün'ün Başbakanı Bişr el-Hasavne, yapılan genel seçimlerin ardından geleneksel olarak istifasını Kral 2. Abdullah'a sundu.

Seçimler ve İstifa Süreci

Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hasavne, 20. Temsilciler Meclisi seçimleri sonrasında istifasını teslim etti. Henüz yeni bir başbakan ataması yapılmamış durumda.

Seçim Detayları

Ürdün'de her parlamento seçiminden sonra hükümet, yeni hükümet oluşumuna zemin hazırlamak amacıyla Kral’a istifasını sunma geleneklerini sürdürüyor. Bişr el-Hasavne hükümeti, 12 Ekim 2020 tarihinde göreve başlamıştı.

10 Eylül'de gerçekleştirilen seçimlerde ise ülke genelinde 197 yerel ve genel listeden toplam 1623 aday, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki 138 sandalye için mücadele etti.

Parlamentonun Yapısı

Ürdün Parlamentosu, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ve üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır.