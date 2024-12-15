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Ürdün'de Suriye’nin Birliği ve Bütünlüğü Vurgulandı

Ürdün'de düzenlenen uluslararası toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve insan haklarına saygı çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 00:03
Ürdün'de Suriye’nin Birliği ve Bütünlüğü Vurgulandı

Ürdün'de Suriye Konulu Uluslararası Toplantı

Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen uluslararası toplantıda, Suriye’nin birliği ve bütünlüğüne tam destek teyit edildi. Toplantıya, Arap Dışişleri Bakanları İrtibat Komitesi'ne dahil ülkeler ve diğer uluslararası temsilciler katıldı. Burada, Suriye topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmaması ve teröristlere sığınak olmaması gerektiği vurgulandı.

Toplantının Temel Vurguları

Toplantıda, Suriye halkının bu kritik dönemde daha umutlu, güvenli ve barışçıl bir gelecek inşa etmesi için tam destek verileceği ifade edildi. Siyasi geçiş sürecinin Suriye liderliğinde gerçekleşmesi gerektiğine ve kapsayıcı, mezhepçi olmayan bir hükümetin şeffaf bir süreçte oluşturulmasına inanıldığı belirtildi.

Bunun yanı sıra, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik destek yeniden teyit edilirken, kadınlar ve azınlıklar dahil insan haklarına saygı gösterilmesinin önemi üzerinde duruldu. Suriye halkının çıkarlarına hizmet eden devlet kurumlarının korunmasına ve kimyasal silahların güvenli bir şekilde imha edilmesine dikkat çekildi.

İzolasyonu Sonlandırma Fırsatı

Toplantıda, Suriye'nin on yıllar süren izolasyonu sona erdirme şansına sahip olduğu belirtildi. Suriye halkının desteklenmesi ve onlarla birlikte çalışılması konusunda kararlılık ifade edilirken, terörizm ve aşırılıkla mücadelenin önemi vurgulandı. Tüm terörist grupların yeniden oluşumunun önlenmesi gerektiği konusunda da katılımcı ülkeler arasında bir mutabakat sağlandı.

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