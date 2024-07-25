Ürdün'de Temsilciler Meclisi Feshedildi

Ürdün’de Seçimlere Hazırlık: Temsilciler Meclisi Feshedildi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 10 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek parlamento seçimlerine hazırlık amacıyla parlamentonun ilk kanadı olan Temsilciler Meclisi’ni feshetti.

Resmi Açıklama ve Fesih Sebepleri

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın, anayasanın 34. maddesi gereğince Temsilciler Meclisi’ni feshettiği bildirildi. Seçimlerin yönetimi ve sivil toplum kuruluşu Rasıd’ın başkanı Amir Beni Amir, bu fesih kararının mevcut meclis üyelerinin yeniden aday olmak istemeleri nedeniyle seçim sürecinde yaşanabilecek istismarları önlemek için uygulanan bir siyasi teamül olduğunu belirtti.

Seçim Süreci ve Yeni Düzenlemeler

Eylül ayında yapılacak olan seçimlerde, yeni seçilen Temsilciler Meclisi’ne katılacak 138 isim belirlenecek. Yeni anayasa gereği, bu seçimlerde siyasi partilere 41 sandalye tahsis edilecek.

Ürdün’de parlamenter sistem, seçilenlerden oluşan Temsilciler Meclisi ve üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.