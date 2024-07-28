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Ürdün'de Türk Dili Günü Etkinliği Yüzlerce Katılımcıyla Gerçekleşti

Ürdün'deki Yunus Emre Enstitüsü ve Yermuk Üniversitesi, Türk Dili Günü etkinliğiyle Türk kültürünü tanıttı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:34
Ürdün'de Türk Dili Günü Etkinliği Yüzlerce Katılımcıyla Gerçekleşti

Ürdün'de Türk Dili Günü Coşkuyla Kutlandı

Yunus Emre Enstitüsü ile Yermuk Üniversitesi, Türk diline ve kültürüne olan ilgiyi artırmak amacıyla Türk Dili Günü etkinliği düzenledi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, İrbid'deki Yermuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dil haftası kapsamında, üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Türk Dili Günü etkinliğine, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Koordinatörü Ensar Fırat ve Yermuk Üniversitesi Rektörü İslam Masad ile birlikte çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Katılımcılardan Teşekkür ve Destek

Açılış konuşmasında Rektör İslam Masad, üniversitenin Türk Dili Bölümüne sağladığı destek için Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür etti. Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı Türkçe şiirler ve şarkılar ile Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.

İletişim ve Eğitim Fırsatları

Yermuk Üniversitesi Sami ve Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Hasan Zuyut, Türkçe konuşan bireylerle sürekli iletişimin, dil becerilerinin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Zuyut, ayrıca Türkçe eğitim alanında işbirlikleri ve akademik değişim anlaşmaları yapma hedeflerini aktardı.

Kültürel Bilinç Artışı

YEE Amman Koordinatörü Fırat ise, bu tür etkinliklerin Türk dilinin ve kültürünün tanınmasına katkı sağladığını vurguladı. Öğrencilerin Türk üniversitelerindeki burs imkanları hakkında bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi.

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