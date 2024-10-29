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Ürdün'den Arap Birliği'ne Acil Toplanma Çağrısı

Ürdün, İsrail'in UNRWA'yı yasaklayan kararına karşı Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:57
Ürdün'den Arap Birliği'ne Acil Toplanma Çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan Acil Çağrı

Ürdün, İsrail Meclisi tarafından, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verme yasasının onaylanmasının ardından Arap Birliğini acil toplantıya davet etti.

Tepkiler ve Toplantı İhtiyacı

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklayan kararına duyulan tepki dile getirildi. Açıklamada, Arap ülkelerinin bu "yasa dışı ve tehlikeli" kararlara ortak bir şekilde tepki vermek üzere acil toplanma isteği öne çıkarıldı.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Açıklamada ayrıca, toplantıda İsrail'in kabul edilemez karar ve uygulamalarına karşı Arapların ortak tutumunu belirlemek için atılacak adımların tartışılacağı belirtildi. Uluslararası destek toplama olanaklarının da masaya yatırılacağı vurgulandı.

Koordineli Çaba

Ürdün, bu adımı Arap ülkeleriyle koordineli bir şekilde, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine karşı geliştirdiği stratejik bir çerçevede attığına dikkat çekti. UNRWA'nın kapanmasının, tehlikeli sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

UNRWA ve İsrail’in Hedefleri

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye yönelik saldırılara başlamasıyla birlikte UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına girişti. UNRWA'nın sadece Gazze'de 12 bin çalışanı olduğu, bunlardan 14'ünün "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiği savunuluyor.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e ilaveten Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere destek sağlayan ve sağlık, eğitim gibi çeşitli alanlarda hizmet veren yaklaşık 30 bin Filistinli çalışanı bulunan UNRWA’yı itibarsızlaştırma çabalarını sürdürüyor.

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