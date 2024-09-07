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Ürdün'den Eygi'nin Öldürülmesine Sert Tepki

Ürdün, aktivist Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı ve uluslararası toplumdan çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:56
Ürdün'den Eygi'nin Öldürülmesine Sert Tepki

Ürdün'den Ciddi Kınama

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Eygi'nin hedef alınmasının "iğrenç bir suç" olduğunu belirtti ve bu durumu en güçlü şekilde kınadı.

İhlal Uyarısı

Açıklamada, İsrail hükümetinin devam eden Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki ihlallerinin bir parçası olarak nitelendirilen bu olayın, "İsraillileri, Filistinlileri ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olan herkesi hedef alıp öldürmeye teşvik eden aşırıcılık politikasının yansıması" olduğu ifade edildi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Filistin halkının maruz kaldığı baskı ve ihlallere karşı uluslararası toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Uluslararası topluma, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Batı Şeria'daki gerilimi durdurmaya zorlaması için bir çağrıda bulunuldu.

Eygi'nin Ölümü

İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek vermek için gösteride bulunan Eygi ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü olarak Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle mücadele ediyordu.

Erdoğan'dan Tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili kınama yaptı ve İsrail’in insanlığa karşı suçlarının hesabını vermesi için her platformda çaba göstereceklerini ifade etti.

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