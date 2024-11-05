Ürdün'den Gazze'ye Destek İçin Açlık Grevi Başlatıldı

Ürdünlü Gençlerden Açlık Grevi

Ürdün'de bir grup genç, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ablukaya dikkat çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla açlık grevine başladı. Eylemciler, uluslararası topluma bu bölgedeki acil yardım ihtiyacını ulaştırmayı hedefliyor.

Sosyal Medya ile Yayılma

Açlık grevi, Gazze için açlık grevcileri isimli bir kampanya ile başlatıldı. İlk 5 gün içinde yaklaşık 60 genç, ablukayı kırmayı umut ederek eyleme katıldı. Katılımcıların sayısının artması bekleniyor.

Grev Süresi ve Hedefler

Ürdünlü gençler, 100 gün sürecek bu eylemde Gazze'nin kuzeyine, özellikle Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'ya 500 yardım tırının girişine izin verilmesini talep ediyor.

Katılımcıların Hedefleri

30 yaşındaki eylemci Rend Nemas, destekleyen ülkelerin sayısının beklentinin üzerinde olduğunu belirterek, Amerika'dan da katılımcılar beklediklerini açıkladı. Grev, daha fazla dikkat çekmek amacıyla yapıldığı için anlamını koruyor.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açlık grevini sürdürenler, bu eylem ile uluslararası yöneticilerin dikkatini çekmeyi umuyor. Nemas, "Açlık grevi, uluslararası kanunlar çerçevesinde taleplerimizin dikkate alınmasını sağlamak için eski bir yöntemdir." dedi.

Taleplerin Gerçekleşmesi Ümit Ediliyor

Diğer bir katılımcı, Muhammed Avde, taleplerinin karşılanmasını umuyor ve Ürdün hükümetinin durum hakkında daha fazla girişimde bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Gazze'nin Durumu

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıları sonucu, bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor. Açlık grevine katılanlar, bu acımasız durumun sona ermesi adına çaba sarf ediyor.

İsrail'in Planları

Grevdeki gençler, Gazze'deki insanlar için güvenli bir yaşam sağlamayı amaçlıyor ve bu hedefe ulaşabilmek için eylemlerini sürdüreceklerini vurguluyor.

Ürdünlü bir grup genç, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail ablukasına dikkati çekmek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için açlık grevine başladı. Açlık grevine başlayan bir başka Ürdünlü Muhammed Avde ise talepleri gerçekleşinceye kadar greve devam edeceklerini vurguladı.

Ürdünlü bir grup genç, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail ablukasına dikkati çekmek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için açlık grevine başladı. Açlık grevine başlayan bir başka Ürdünlü Muhammed Avde ise talepleri gerçekleşinceye kadar greve devam edeceklerini vurguladı.