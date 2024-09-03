Ürdün'den İsrail'e UNRWA Uyarısı: Ortak Uluslararası Tepki Çağrısı

Ürdün'den Uluslararası Topluma Çağrı

Ürdün, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) üzerindeki tutumuna karşı uluslararası toplumu derhal harekete geçmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Amman'da UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Hukukun İhlali

Safedi, İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutum ve eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bunun karşısında uluslararası camianın derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının da etkilerini dile getirerek, bu şartlarda UNRWA'nın sağladığı hizmetlerin önemini hatırlattı.

Finansman ve Destek Vurgusu

Safedi, uluslararası toplumun, UNRWA'nın mültecilere temel hizmetleri sunabilmesi için gerekli finansman ve politik desteği sağlamasının elzem olduğunu vurguladı. Lazzarini, Ürdün'ün Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına olan desteğinin hayati olduğunu ifade ederek, UNRWA'ya yönelik uluslararası destek sağlama konusundaki çabalarından dolayı Amman'a teşekkür etti.

İsrail'in Yasa Tasarısı ve Provokatif Eylemler

İsrail Meclisi, 22 Temmuz'da UNRWA'yı 'terör örgütü' olarak ilan eden ve kuruluşun faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarılarını onayladı. Bu tasarımlar, UNRWA çalışanlarının dokunulmazlıklarını da kaldırıyor. Lazzarini, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Wired sitesinde çıkan ve 'İsrail, BM'nin Gazze'ye en çok yardım eden kurumunu itibarsızlaştırmak için Google reklamları satın alıyor' başlıklı habere dikkat çekerek, İsrail hükümetinin UNRWA'yı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası yürüttüğünü ifade etti.