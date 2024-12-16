DOLAR
34,95 0,05%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.978,89 -0,07%
BITCOIN
3.743.307,42 -3,85%

Ürdün'den İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Genişletme Kararına Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşim genişletme kararını uluslararası hukuka aykırı buldu ve kınadı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:14
Ürdün'den İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Genişletme Kararına Sert Tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Ürdün, İsrail hükümetinin Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal ettiği belirtildi.

Barış ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Açıklamada, İsrail'in bu kararının Suriye'de barışın ve toprak bütünlüğünün korunmasının kaçınılmazlığı açısından tehlike arz ettiğine dikkat çekildi. Golan Tepeleri'nin Suriye Arap toprakları olduğu ve bu işgalin artık sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Tutum Çağrısı

İsrail'in Suriye topraklarını oldubittiye getirerek ele geçirme çabalarına karşı, uluslararası toplumdan net bir tutum sergilemesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Yerleşim Politikasını Genişletmesi

İsrail Başbakanlık Ofisi, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiğini duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, bölgede demografik büyümeyi teşvik etmek için planları onayladı.

Finansman ve Strateji

Açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve Katsrin isimli yasa dışı yerleşim alanında demografik büyümeyi teşvik planına 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı belirtildi. Netanyahu, "Golan'ın güçlenmesi, İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerini kullandı.

Artan Saldırılar ve Çatışmalar

Suriye'de 27 Kasım'da artan çatışmalar sonrasında 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından, İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları da hız kazandı. Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail ordusu, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, 1967 yılından bu yana Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile bu bölgedeki tampon alanın sınırları belirlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü: Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
Erdoğan'dan Şişirilmiş Konser Faturalarına Sert Tepki
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Halid Nebhan Ebu Diya'ya Taziye Mesajı
5
Lübnan Başbakanı Mikati, Şam Büyükelçiliğinin Açılması Talimatını Verdi
6
KKTC'de Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı Düzenlendi
7
İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar