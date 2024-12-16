Ürdün'den İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Genişletme Kararına Sert Tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Ürdün, İsrail hükümetinin Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal ettiği belirtildi.

Barış ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Açıklamada, İsrail'in bu kararının Suriye'de barışın ve toprak bütünlüğünün korunmasının kaçınılmazlığı açısından tehlike arz ettiğine dikkat çekildi. Golan Tepeleri'nin Suriye Arap toprakları olduğu ve bu işgalin artık sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Tutum Çağrısı

İsrail'in Suriye topraklarını oldubittiye getirerek ele geçirme çabalarına karşı, uluslararası toplumdan net bir tutum sergilemesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Yerleşim Politikasını Genişletmesi

İsrail Başbakanlık Ofisi, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiğini duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, bölgede demografik büyümeyi teşvik etmek için planları onayladı.

Finansman ve Strateji

Açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve Katsrin isimli yasa dışı yerleşim alanında demografik büyümeyi teşvik planına 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı belirtildi. Netanyahu, "Golan'ın güçlenmesi, İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerini kullandı.

Artan Saldırılar ve Çatışmalar

Suriye'de 27 Kasım'da artan çatışmalar sonrasında 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından, İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları da hız kazandı. Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail ordusu, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, 1967 yılından bu yana Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile bu bölgedeki tampon alanın sınırları belirlenmişti.