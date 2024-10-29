Ürdün'den İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Yasa Tasarısına Tepki

Ürdün: İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Yasa Tasarısı Kınandı

Ürdün, İsrail Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verme tasarısını onaylamasını sert bir dille eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nin bu yasa tasarısını onaylamasının ardından bir açıklama yaparak, tasarının uluslararası hukuka ve işgalci güç olarak İsrail’in yükümlülüklerine açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Siyasi Suikastların Genişlemesi

Açıklamada, bu yasanın, UNRWA'nın sistematik hedef alındığı bir kampanyanın parçası olduğu ve İsrail'in ajansa yönelik siyasi suikast çabalarından biri olduğu belirtildi.

UNRWA, milyonlarca Filistinliye sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunmakta olup, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunmaktadır. Ancak, İsrail 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte UNRWA’ya karşı bir karalama kampanyası başlattı ve ajansın bazı çalışanlarını suçladı.

Ürdün ve Filistin Mültecileri

İsrail yönetimi, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere destek veren ajansın faaliyetlerini durdurmak için kampanya yürütürken, Ürdün bu durumu uluslararası alanda kınamaya devam ediyor.