DOLAR
35,18 -0,06%
EURO
36,68 0,03%
ALTIN
2.956,26 0,41%
BITCOIN
3.286.261,22 2,21%

Ürdün'den Ülkesine Dönen Suriyelilerin Sayısı 12 Bin 800'e Ulaştı

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasından sonra Ürdün'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 12 bin 800'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:21
Ürdün'den Ülkesine Dönen Suriyelilerin Sayısı 12 Bin 800'e Ulaştı

Ürdün'den Ülkesine Dönen Suriyelilerin Sayısı 12 Bin 800'e Ulaştı

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasından bu yana, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 12 bin 800'e ulaştığı bildirildi. Ürdün resmi televizyon kanalı al-Mamlaka TV tarafından yapılan habere göre, geri dönüşlerin gelecek günlerde daha da artması bekleniyor.

Cabir Sınır Kapısı Tek Çıkış Kapısı

Suriye rejiminin çöküşünün ardından Ürdün'e geçiş yapan Suriyelilerden geri dönenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Ülkeye dönecek Suriyelilerin tek çıkış kapısının Cabir Sınır Kapısı olduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Ayrıca, Ürdün İçişleri Bakanlığı'nın Cabir Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlarla ilgili belirlediği şartlara dair bir açıklama yaptığına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Bütçesi Açıklamaları ve Kabine Toplantısı Değerlendirmesi
2
Bağcılar'da İşçi Konteynerinde Yangın Söndürüldü
3
Bursa'da Gıda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Bakan Işıkhan: Yeni Asgari Ücret İçin 4. Toplantı Bu Hafta!
5
BAE ve Suriye Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü
6
BM Raportörlerinden Esed Rejimi Suçlarına İlişkin Kanıtların Korunması Çağrısı
7
Samsun'da Çocuk Sürücünün Kullandığı Otomobil Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!