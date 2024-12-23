Ürdün'den Ülkesine Dönen Suriyelilerin Sayısı 12 Bin 800'e Ulaştı

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasından bu yana, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 12 bin 800'e ulaştığı bildirildi. Ürdün resmi televizyon kanalı al-Mamlaka TV tarafından yapılan habere göre, geri dönüşlerin gelecek günlerde daha da artması bekleniyor.

Cabir Sınır Kapısı Tek Çıkış Kapısı

Suriye rejiminin çöküşünün ardından Ürdün'e geçiş yapan Suriyelilerden geri dönenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Ülkeye dönecek Suriyelilerin tek çıkış kapısının Cabir Sınır Kapısı olduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Ayrıca, Ürdün İçişleri Bakanlığı'nın Cabir Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlarla ilgili belirlediği şartlara dair bir açıklama yaptığına dikkat çekildi.