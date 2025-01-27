Ürdün Dışişleri Bakanı: Alternatif Vatan Söylemini Kabul Etmeyeceğiz

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinliler için öne sürülen "alternatif vatan" söyleminin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakan Safedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün etme çağrısına yanıt vererek, "Kral Abdullah şunu defalarca söyledi: Ürdün Ürdünlülerin, Filistin ise Filistinlilerindir. Filistin sorununun çözümü Filistin topraklarındadır" dedi.

Trump'ın Planı Reddedildi

Safedi, "Nitekim alternatif vatan söylemini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bütün gücümüzle buna karşı koymaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Ürdün, Trump'ın döneminde ortaya atılan ve Filistinlilerin bir alternatif vatan olarak Ürdün'e yerleştirilmesi planını tümüyle red etti.

Trump, Gazze'nin temizlenmesi için farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmek üzere Filistinlilerin kabulü konusunda Arap ülkelerine önerilerde bulunmuştu.

Mısır ve Ürdün, Trump'ın bu sürgün fikrini açıkça reddederek, bu tür planların asla hayata geçirilemeyeceğini beyan ettiler.