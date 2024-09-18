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Ürdün Dışişleri Bakanı Barış Anlaşmasını Filistin İçin Kullanacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail ile var olan barış anlaşmasının iptalinin yarar sağlamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:58
Ürdün Dışişleri Bakanı Barış Anlaşmasını Filistin İçin Kullanacak

Ürdün Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Eymen es-Safedi, Ürdün’ün başkenti Amman'da düzenlenen basın toplantısında, İsrail ile barış anlaşmasının iptal edilmesinin Ürdün ve Filistin üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Safedi, "Barış anlaşmasının iptali hem ülkemiz hem de Filistin halkına hizmet etmeyecek, bu anlaşmayı Filistin'in çıkarları doğrultusunda kullanmalıyız," diye belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı

Safedi, toplantının İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu için önemli olduğunu vurgulayarak, öncelikli hedeflerin Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması ve Batı Şeria ile Kudüs’teki gerilimin azaltılması olduğunu ifade etti.

Vadi Araba Anlaşması'nın Önemi

1994 yılında imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşması hakkında ise Safedi, "Bu anlaşmanın iptali, analizlerimize göre Ürdün ve Filistin’e hiçbir fayda sağlamayacaktır," dedi. Anlaşma kapsamında Ürdün, Kudüs’teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

İsrail'in Tırmanan Gerilimi

Safedi, İsrail'in bölgedeki gerilimi artırma çabalarına dikkat çekerek, "Bölgemiz büyük bir felaketin eşiğinde. İsrail, gerilimi daha da tırmandırma konusunda diretiyor," dedi. Bu durum, Ürdün'ün barış anlaşmasını savunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.

Mescid-i Aksa'nın Korunması

2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan bir diğer anlaşma ile, Kudüs'teki kutsal mekanların korunması ilgili haklar da Ürdün'e verilmiştir. Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İdaresi'nin himayesinde korunmaktadır.

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