Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi: Suriye Halkına Destek Veriyoruz

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nden Suriye Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye halkının talep ettiği tüm destekleri vermeye hazır olduklarını belirtti. Akabe kentinde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında konuşan Safedi, Suriye'de tüm bileşenleri kapsayan bir siyasi çalışmanın bir an önce başlaması gerektiğini ifade etti.

Önemli Bir İlerleme Anı

Toplantıya, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılırken, Safedi, "Bu tarihi bir andır ve bunun Suriye halkı için tarihi bir başarıya dönüşmesini istiyoruz." dedi. Ayrıca, Suriye'deki devlet kurumlarının rollerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda destek verdiklerini vurguladı.

Suriye'nin Yanındayız

Safedi, "Yıllar süren ölüm ve yerinden edilmelerin ardından, Suriye halkının kendi devletini kurma hayallerine ulaşana dek, yanında olacağımızı" belirtti.

İsrail'in İşgali ve Dışlamasız Geçiş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de toplantıda söz alarak, "Dışlamaksızın Suriye'de kolay bir geçiş sürecinin başlaması gerektiğini" ifade etti. Abdulati, İsrail'in Suriye topraklarına sızma eylemlerinin durması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail’in Suriye’de işgal etmiş olduğu tampon bölgeden çekilmesi gerektiğini" belirtti.

Toplantıda Alınan Kararlar

Ayrıca Akabe'de yapılan Suriye'ye İlişkin Arap Dışişleri Bakanları İrtibat Komitesi toplantısında da önemli kararlar alındı. Ortak sonuç bildirisinde, Suriye halkının yanında olma taahhüdü vurgulandı ve her türlü destek ve yardımın yapılacağı kaydedildi. Siyasi geçişin Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği tarafından gözetileceğine dikkat çekildi.

Askeri Eylemlerin Durdurulması Çağrısı

Bildiride, tüm askeri eylemlerin durdurulması gerektiği belirtilirken, Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğu hatırlatıldı ve İsrail'in bu bölgeden çekilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.