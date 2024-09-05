Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Tehcir Girişimleri Savaş İlanı

İsrail'in Tehcir Girişimlerine Sert Tepki

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik çabalarının, ülkesinin gözünde "savaş ilanı" olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Alman Dışişleri Bakanı ile Ortak Basın Toplantısı

Safedi, bu açıklamayı, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Bakan, Ürdün'ün, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik baskınlar için hukuki dosyalar hazırladığını ancak bunların sunulacağı makama dair bilgi vermedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Uluslararası toplumu, Batı Şeria'nın savaş alanına dönüşmesini önlemek için harekete geçmeye davet eden Safedi, ilk adım olarak Filistin topraklarındaki saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Müzakerelere Dair Açıklamalar

Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelere de değinen Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu‘nun tutumunu değiştirdiğini ve yeni şartlar öne sürdüğünü belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın Değerlendirmeleri

Baerbock ise, İsrail hükümetindeki yetkililerin Kudüs'teki kutsal yerlere yönelik eylemlerini kınayarak, bunların gerilimleri artırdığını dile getirdi. Almanya'nın İsrail'e silah satışını durdurmaması hakkında "Silah ihracatına yönelik sıkı bir politika izliyoruz ve bu konuda kararlıyız. İhraç ettiğimiz silahlar savaş silahları değil" dedi.

Bölgede Barış Çağrısı

Bölgedeki mevcut durumun, Lübnan ve İran üzerindeki etkilerine dikkat çeken Baerbock, Orta ve Yakın Doğu'nun büyük bir felaketin eşiğinde olduğunu ve kalıcı barış ile iki devletli çözümün şart olduğunu dile getirdi.