Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Acil İfadesi: İsrail'in Gazze Saldırıları Durdurulmalı

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Kritik Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulmasının, bölgenin güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Amman'daki Görüşmeler

Bakan Safedi, başkent Amman'da Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ölü Deniz'deki Kültürel İşbirliği

Görüşmede, Ölü Deniz bölgesinde açılacak olan Gürcü Kültür Merkezi üzerinden, turizm alanındaki fırsatların artırılması üzerine de konuşuldu. Bu merkezin yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Bölgesel Durum ve İnsani Kriz

Safedi, Gazze'de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını vurgulayarak, 'Gazze'ye saldırılar ve Kudüs'teki tırmanışın durdurulması, bölgenin savaşa sürüklenmesini önlemenin ilk adımıdır.' dedi.

Bakanlar, iki ülke arasındaki işbirliği önceliklerini belirlemek amacıyla siyasi istişarelerin yakın bir tarihte tekrar yapılmasını kararlaştırdı.

İsrail'in Gazze Saldırıları

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 41,206 kişinin ölümüne ve 95,337 kişinin yaralanmasına yol açtı.