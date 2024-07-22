Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki BM Konvoyuna Yönelik Saldırıya Sert Tepki

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e ait bir konvoyu hedef almasını uluslararası toplum için bir utanç olarak nitelendirdi.

Sosyal Medyada Yaptığı Paylaşım

Bakan Safedi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Bu bir savaş suçudur. UNRWA ve diğer insani yardım kuruluşları, İsrail'in işgal güçlerinden ve savaş suçlarından korunmalıdır." şeklinde ifade etti.

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekti

Safedi, açıklamasında, "Gazze sadece çocuklar için değil, uluslararası hukuk için de bir mezarlık haline geldi. Bu, tüm uluslararası sistem için bir utançtır." dedi.

BM'den Uyarı

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri dün Gazze'de BM'ye ait bir konvoya ateş açtı." bilgisini verdi.

Konvoyun Durumu

Lazzarini, saldırıya uğrayan konvoyun Gazze kentinin girişinde ağır ateş altında kaldığını ve BM'ye ait zırhlı aracın 5 kurşun isabet ederek ağır hasar gördüğünü belirtti.

Bazı Örnekler

Gazze'deki insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların devam ettiğine dikkat çeken Bakan Safedi, İsrail ordusunun 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağı (WCK)'nın 7 çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattı. Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde, kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu dile getirildi.