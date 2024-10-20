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Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki Soykırım Açıklaması

Eymen es-Safedi, Gazze'deki saldırıların insanlık için bir utanç olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:09
Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki Soykırım Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Gazze Açıklaması

Eymen es-Safedi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden soykırımın, insanlığın hoş görmemesi gereken bir savaş suçu olduğunu ifade etti. X sosyal medya platformunda paylaşımda bulunan Safedi, İsrail'in iki haftalık dönemde Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü saldırılara dikkat çekti.

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Safedi, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin maruz kaldığı korkunç şartların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak, "Bu mutlak bir kötülük ve insanlığın hoş görmemesi gereken bir savaş suçudur," dedi.

Derhal Durması Gereken Saldırılar

Bakan, bu saldırıların acilen son bulması gerektiğini ve İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in yüzbinlerce Filistinliyi aç bıraktığını, yerleşim yerlerini tahrip ettiğini ve hastaneleri hedef aldığını ifade etti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun bu tür vahşi saldırılara daha fazla göz yummaması gerektiğini kaydeden Safedi, "Bu katliam, uluslararası toplum için bir utanç kaynağıdır. İsrail hükümeti, insanlık dışı eylemlerini sürdürmekte çünkü dünya buna göz yummaktadır," dedi.

İsrail ordusu, 6 Ekim tarihinde Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlatarak, Cibaliya Mülteci Kampı da dahil olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldı. Bu hamlenin, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin bölgeden tahliye edilmesini sağlamak için yapıldığı düşünülüyor.

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