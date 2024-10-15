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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'den İsrail'in Lübnan'daki İşgali Hakkında Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Lübnan'daki işgalinin arka planına dair sert ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:54
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'den İsrail'in Lübnan'daki İşgali Hakkında Açıklama

Safedi'den Sert Açıklamalar

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safedi, Lübnan'daki İsrail işgali ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “İsrail'in istediği şey, iddia ettiğinden çok daha fazla.” ifadesini kullandı. Bu durumun bölgedeki huzursuzluğu artırdığına dikkat çeken Safedi, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Lübnan ve Bölgedeki Durum

Safedi, Lübnan'daki işgali nitelendirerek, bunun sadece bir toprak meselesi olmadığını, aynı zamanda yayılmacı bir politikayı da temsil ettiğini belirtti. “Tüm dünya, bu tehditlerin farkında olmalı ve gerekli adımları atmalıdır.” şeklindeki sözleri ile uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

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