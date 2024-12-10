Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze ve Suriye Gelişmelerini ABD ile Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'daki makamında ABD'li yetkililerle bir araya gelerek Gazze ve Suriye'deki kritik durumu değerlendirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından gelen yazılı açıklamaya göre, Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile görüştü.

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki güncel durum ele alındı.

Suriye'deki Çatışmaların Gelişimi

Suriye'de, 27 Kasım tarihinde rejim karşıtı silahlı gruplarla Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Bu gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük sağlamıştı. Başkent Şam'a 7 Aralık’ta girmeye başlayan grupların, halk kitlelerinin desteğiyle ilerlemesi, rejimin kontrolünü kaybetmesine yol açtı ve Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

Rejim lideri Esed, Şam'dan kaçarken, Suriye Milli Ordusu da aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Bu operasyon kapsamında, Münbiç ilçesinin de temizlenmesiyle, Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvası bölge büyük ölçüde güvenli hale getirildi.