DOLAR
35,22 -0,04%
EURO
36,67 0,06%
ALTIN
2.960,08 0,28%
BITCOIN
3.376.755,37 -0,38%

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki Yeni Yönetim ile Şam'da Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şera ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:46
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki Yeni Yönetim ile Şam'da Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'den Suriye Ziyareti

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ederek Şera ile geniş çaplı görüşmelerde bulundu.

Suriye'nin Yeniden İnşası İçin İş Birliği

Bakan Safedi, görüşmenin ardından düzenlediği basın açıklamasında, "Suriyeli kardeşlerimize yardım etmeye hazır olduğumuzu söylemek için buradayım. Suriye'nin yeniden inşası hem Ürdün hem de tüm bölge için önemli." ifadelerini kullandı. Ürdün, ayrıca Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Arap Ülkeleriyle İş Birliği Vurgusu

Safedi, Suriye'de yeni yönetimin büyük sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek, "Suriye'de tüm kesimleri temsil edecek bir hükümetin kurulması umut ediyoruz. Suriye'deki geçiş sürecini ve yeni bir anayasanın hazırlanmasını destekliyoruz," dedi. Tüm Arap ülkeleri ile birlikte Suriye’ye destek verme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Suriye'nin Egemenliği ve Güvenliği

Safedi, Suriye'nin yeniden toparlanarak istikrara kavuşmasını temenni ettiğini belirtirken, Suriye egemenliğinin korunmasının önemine de vurgu yaptı. Ayrıca, İsrail'in saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Önemli Temaslarda Bulundu
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Ağırladı
3
Hisarcıklıoğlu, Teknolojik Yeteneklerin Yetiştirilmesine Vurgu Yaptı
4
Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
5
Belgrad Ormanı'nda İBB Ekiplerinin Tahliyesi Gerçekleşti
6
Lukaşenko: Ukrayna ile ilişkiler normalleşecek
7
Şanlıurfa'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek