Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki Yeni Yönetim ile Şam'da Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'den Suriye Ziyareti

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ederek Şera ile geniş çaplı görüşmelerde bulundu.

Suriye'nin Yeniden İnşası İçin İş Birliği

Bakan Safedi, görüşmenin ardından düzenlediği basın açıklamasında, "Suriyeli kardeşlerimize yardım etmeye hazır olduğumuzu söylemek için buradayım. Suriye'nin yeniden inşası hem Ürdün hem de tüm bölge için önemli." ifadelerini kullandı. Ürdün, ayrıca Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Arap Ülkeleriyle İş Birliği Vurgusu

Safedi, Suriye'de yeni yönetimin büyük sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek, "Suriye'de tüm kesimleri temsil edecek bir hükümetin kurulması umut ediyoruz. Suriye'deki geçiş sürecini ve yeni bir anayasanın hazırlanmasını destekliyoruz," dedi. Tüm Arap ülkeleri ile birlikte Suriye’ye destek verme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Suriye'nin Egemenliği ve Güvenliği

Safedi, Suriye'nin yeniden toparlanarak istikrara kavuşmasını temenni ettiğini belirtirken, Suriye egemenliğinin korunmasının önemine de vurgu yaptı. Ayrıca, İsrail'in saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.