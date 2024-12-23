Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'nin Yeni Yönetimiyle Görüşme Gerçekleştirdi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Şam'da kritik görüşmeler gerçekleştirdi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile buluşmak üzere Şam’a ziyaret gerçekleştirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, burada geniş çaplı görüşmeler yapmak amacıyla Şera ile bir araya geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; “Safedi, şu anda Şam’da Şera ile geniş çaplı görüşmelerde bulunuyor.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Safedi'nin gün içerisinde Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ve diğer Suriyeli yetkililerle de bir dizi görüşmeler yapacağı bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin (solda), Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla (sağda) bir araya geldiği bildirildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Safedi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin (solda), Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla (sağda) bir araya geldiği bildirildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Safedi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.