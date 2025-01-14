Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Suriye'nin Yeniden İmarı Rejimin Düşmesiyle Başladı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin yeniden imar sürecinin Baas rejiminin düşmesiyle başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:17
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Suriye'nin Yeniden İmarı Rejimin Düşmesiyle Başladı

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'nin Açıklamaları

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin bölgedeki istikrarın temel taşlarından biri olduğunu belirterek, yeniden imar sürecinin 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle başladığını ifade etti.

Amman'daki Gösterişli Basın Toplantısı

Safedi, Amman'ı ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin yeni bir dönemin başlangıcında olduğunu vurgulayan Safedi, Suriye halkının yaşadığı yıkımı aşarak haklarını koruma sürecinde çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

"Suriye bölgede hiçbirimiz için tehdit veya tehlike oluşturmuyor ve yeni yönetimle etkileşimimiz olumluydu. Devletlerini yeniden şekillendirmelerinde onları destekliyoruz. Henüz 40 gün geçti, geçiş sürecini desteklememiz gerekiyor. Yeni yönetimi değerlendirmek için sabırlı olmalıyız," diyen Safedi, Suriye'deki yeniden imar sürecinin önemli bir aşamasına vurgu yaptı.

DEAŞ ile Mücadele ve İnsani Kriz

Safedi, Suriye'deki terör yapılanmaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. "Suriye'de DEAŞ henüz varlığını sürdürüyor ve güçlerini toplamaya çalışıyor. Buna toplu olarak karşı koymamız önemli, bunun için de yeni yönetimle görüşmeler yürütüyoruz," ifadesini kullandı.

Gazze'deki Durum ve İnsani Yardımlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin ise Safedi, saldırılar sürerken ateşkesin sağlanamayacağını belirtirken, "Bu saldırganlık ve felaket derhal durmalı ve yardımların ulaşabilmesi için iyi haberler gelmesini umuyoruz," diye konuştu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışmalarının durdurulmasına dair İsrail kararına karşı olduklarını vurguladı. "Bizler bir insani felakete tanık oluyoruz," diyen Rasmussen, Gazze'de ateşkese ulaşılması ve böylece daha fazla yardımın ulaşabilmesi gerektiğini belirtti.

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