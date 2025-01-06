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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Türkiye'nin Güvenliği, Bölgenin Güvenliği Demektir

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Türkiye'nin güvenlik tehditlerinin bölgedeki ülkeleri de etkilediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:00
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Türkiye'nin Güvenliği, Bölgenin Güvenliği Demektir

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Ortak Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ankara'da gerçekleştirilen 3+3 formatındaki toplantının ardından Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Safedi, Türkiye’nin güvenliği ve istikrarını tehdit eden her durumun, sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda bölge ülkelerini de tehdit ettiğini belirtti. "Dolayısıyla Türkiye'deki kardeşlerimizin terör örgütü PKK ile mücadelesini destekliyoruz. Biz de PKK'ya karşıyız ve Türkiye'ye kötülük getirecek her tür faaliyete karşı duruyoruz" diye ekledi.

Suriye'nin Güvenliği Üzerine Vurgular

Safedi, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, komşu ülkeler olan Ürdün ve Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Ayrıca terörün Suriye'deki gücünü yeniden inşa etmesine karşı Türk tarafıyla hemfikir olduklarını açıkladı.

"Suriye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıyı reddediyoruz; özellikle de İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı tehlikeli ve haksızdır" diyen Safedi, karşılaştıkları zorluklar konusunda Türk tarafıyla koordinasyon sağlama niyetinde olduklarını belirtti.

Filistin ve Lübnan'a Yönelik Destek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına atıfta bulunan Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığına karşı tutumumuz nettir. Filistin devleti kurulmadan bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını Türk tarafıyla paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Batı Şeria'da istikrar sağlama konusunu da gündeme getiren Safedi, Lübnan'ın güvenliğini destekleyerek egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerini vurguladı. Ayrıca, İsrail saldırganlığına karşı koyma yollarını ele aldıklarını kaydetti.

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