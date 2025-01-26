Ürdün, Filistinlilerin Tehcirini Kesinlikle Reddetti

Ürdün, Filistinlilerin Tehcirine Karşı Durdu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Filistinlilerin topraklarında kalma hakkını kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Safedi, Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddetti.

Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü'ne geçici olarak atadığı Sigrid Kaag ile Amman'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan, "Bizim sabitelerimiz ortadadır. Filistinlilerin topraklarındaki istikrarı Ürdün'ün sabitesidir ve değişmemiştir, değişmeyecektir." dedi.

Safedi, "Tehciri reddedişimiz değişmeyen sabitemizdir ve hepimizin arzuladığı barış ve istikrarın gerçekleşmesi için zorunludur." ifadesini kullandı. Ayrıca, Filistin sorununa ilişkin de daha fazla açıklama yaptı ve "Filistin sorununun çözümü Filistin'dedir. Ürdün, Ürdünlülerin, Filistin ise Filistinlilerindir." şeklinde konuştu.

Bakan, Ürdün'ün Gazze'ye insani yardımları iletmeye devam edeceğini ve bölgede barış sağlamak için ABD yönetimiyle birlikte çalışmayı arzuladığını belirtti.

Trump'ın Tehcir Önerileri

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesini ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştu. ''Bu geçici veya uzun süreli olabilir'' ifadesini kullanan Trump, bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceği belirtmişti.