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Ürdün, Gazze'deki İsrail Saldırısını Kınadı: 67 Ölü

Ürdün, Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda 67 kişi yaşamını yitirdiğini kınadı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:34
Ürdün, Gazze'deki İsrail Saldırısını Kınadı: 67 Ölü

Ürdün, İsrail’in Gazze’deki Saldırısını Şiddetle Kınadı

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği ve 67 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı "uluslararası insan hakları hukukunun apaçık ihlali" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir binaya ve Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)’ya bağlı bir okula düzenlenen saldırıları en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsanlık Dramı ve Acil Müdahale İhtiyacı

Açıklamada, bu saldırıların, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik etkili bir uluslararası mekanizmanın olmaması sonucunda gerçekleştiği belirtildi. Ülkede görülmemiş bir insanlık dramı ve felaketin yaşandığına dikkat çekildi.

Sivillerin Korunması İçin Çağrı

Aynı zamanda, uluslararası insan hakları hukuku gereği sivillerin ve Filistinliler için hayati öneme sahip tesislerin korunması çağrısında bulunuldu. Ürdün, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve İsrail'e baskı yaparak Gazze saldırılarını durdurmasını sağlaması için sorumlulardan hesap sorması istendi.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda da 10 kişi yaşamını yitirirken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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